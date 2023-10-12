إسرائيل وغزة.. ارتفاع عدد القتلى في القطاع الخميس وبلينكن يصل تل أبيب

شاهد ما قاله مصطفى البرغوثي لـCNN عن أسباب تفجر الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين

شاهد رد إيهود باراك على سؤال مذيعة CNN عن تعرض مدنيين للهجوم بغارات إسرائيل على غزة

(CNN)-- أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الخميس، أن 1354 فلسطينيين على الأقل قتلوا وأصيب 6049 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع، السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي وفي وقت سابق، الخميس، إنه "يشن ضربة واسعة النطاق" على أهداف تابعة لحركة حماس في غزة مع دخول الصراع يومه السادس.

وتتصاعد الأزمة الإنسانية بسرعة في القطاع، إذ قالت الأمم المتحدة، الخميس، إن أكثر من 330 ألف شخص نزحوا هناك منذ أن بدأت إسرائيل قصفها.

وفي هذه الأثناء، وصل وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، إلى تل أبيب، حيث سيلتقي بمسؤولين إسرائيليين، الخميس، ومن المقرر أن يلتقي أيضا رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، محمود عباس، في الضفة الغربية.

وقبل مغادرته إلى إسرائيل، قال بلينكن للصحفيين إن المناقشات حول إنشاء ممر إنساني للسماح للمدنيين بمغادرة غزة عبر مصر "مستمرة"، وقال إن الوضع "معقد بشكل مفهوم".