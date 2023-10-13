(CNN)-- خرج آلاف الأشخاص إلى شوارع الأردن، الجمعة، لإظهار دعمهم للفلسطينيين وسط الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة هذا الأسبوع. وتجمع المتظاهرون في العاصمة عمان، وفي مدن أخرى مثل الزرقاء والكرك ومعان والمفرق وإربد، بحسب صور بثتها قناة "المملكة" المملوكة للدولة.

وفي العاصمة، تظاهر الآلاف في وسط المدينة بالقرب من مسجد الحسين الكبير، وقُوبلوا بحضور كثيف للشرطة، بحسب لقطات بثتها قناة "المملكة"، كما خرجت مظاهرات قرب الحدود الإسرائيلية، طبقا لـ"المملكة".

وشُوهد مئات المتظاهرين يسيرون نحو منطقة عسكرية محظورة على الحدود، رغم حظر التجمعات في المنطقة. وواجه بعضهم قوات الشرطة التي ألقت الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشد، بحسب مقاطع فيديو تمت مشاركتها مع شبكة CNN.

وأصدرت مديرية الأمن العام في الأردن، بيانا دعت فيه المواطنين إلى الالتزام بتعليماتها وقصر الاحتجاجات على المناطق المخصصة لذلك الغرض.

وبمشاركته أطول حدود مع إسرائيل، يُعد الأردن موطنا لـ40% من إجمالي اللاجئين الفلسطينيين المسجلين في الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأعلنت الأونروا في بيان، الخميس، أن المملكة الأردنية الهاشمية خصصت مبلغ 4.3 مليون دولار "لتمويل استجابتها للمأساة المستمرة في قطاع غزة".

وما يقرب من نصف سكان الأردن، بما في ذلك الملكة رانيا، من أصل فلسطيني.