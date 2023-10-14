(CNN)-- مر أسبوع منذ هجمات حركة المقاومة الإسلامية "حماس" على إسرائيل مطلقة على العملية اسم "طوفان الأقصى"، ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إسرائيل لديها خطط لشن هجوم بري على غزة.

وشنت إسرائيل غارات جوية مكثفة على غزة وأشارت إلى أن هناك المزيد في المستقبل، كما أنها تشدد قبضتها على المنطقة حتى مع ظهور أزمة إنسانية، وفيما يلي أبرز ما تحتاج معرفته عن التطورات:

- أعمال هجومية من إسرائيل: بالإضافة إلى الغارات الجوية المستمرة، نفذت القوات الإسرائيلية توغلا محدودا خلال اليوم الماضي في قطاع غزة، بحثًا عن رهائن وجمع أدلة للعثور على الأشخاص الذين اختطفتهم حماس، حسبما قال الجيش الإسرائيلي. وفي الوقت نفسه، حشدت إسرائيل أكثر من 300 ألف جندي احتياطي على طول حدود غزة استعداداً لعملية برية كاملة محتملة. كما اتهمت وزارة الصحة الفلسطينية إسرائيل بـ "استهداف وقتل الطواقم الطبية وطواقم الإسعاف خلال مهامهم الإنسانية لإجلاء ضحايا العدوان".

- ما تقوله حماس: قال مسؤول كبير في حماس، الجمعة، إن الوضع الحالي في غزة يمثل "محاولة جريئة ووحشية للغاية لتهجير السكان الأصليين الفلسطينيين بالقوة من أراضيهم"، واصفا تصرفات إسرائيل في غزة بأنها "غير إنسانية" و"همجية"، مضيفا أن حماس "لن تتخلى عن معركتها المشروعة من أجل الحرية وتقرير المصير".

- هجمات في لبنان: قال الجيش الإسرائيلي إنه يشن هجمات بطائرات بدون طيار على أهداف لحزب الله في لبنان. ويأتي ذلك بعد أن قصف الجيش الإسرائيلي جنوب لبنان ردا على انفجار عند سياج أمني بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية في وقت سابق الجمعة، حسبما قال الجيش الإسرائيلي. وهناك مخاوف متزايدة من دخول حزب الله، الفصيل الشيعي المتشدد المتمركز في لبنان، إلى الصراع.

- مخاوف بشأن صراع إقليمي أوسع: قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن بلاده "تشعر بقلق بالغ" إزاء انتشار الصراع في إسرائيل وأنها تعمل على تهدئة الوضع، ومن بين جيرانها المباشرين، تعيش إسرائيل في سلام مع الأردن ومصر فقط، وهي في حالة حرب رسمياً مع لبنان وسوريا. وقالت إسرائيل إنها مستعدة في حالة وقوع هجمات من هذين البلدين.

- مدخلات دولية: يقول البيت الأبيض إن مسؤولي الأمن القومي أجروا مكالمات مع مسؤولي الأمم المتحدة يومي الخميس والجمعة حول الأزمة الإنسانية في غزة، لكنه رفض تقديم تفاصيل حول التقدم المحرز في إخراج الرعايا الأجانب من المنطقة. قام فاسيلي نيبينزيا، مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، بتوزيع مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف إطلاق النار في الحرب "بين إسرائيل وغزة". وقالت حماس في بيان لها صباح السبت إنها ترحب "بجهود روسيا الدؤوبة" الرامية إلى وقف العدوان الإسرائيلي على القطاع.