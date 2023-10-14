بايدن يتعهد بإعادة كل الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة إلى عائلاتهم

القدس (CNN) – قال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد "للمراحل التالية من الحرب" ضد حركة حماس، التي يمكن أن تشمل "ضربات من الجو والبحر والأرض" مع "عمليات برية كبيرة".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان السبت، إن هذا الجهد يشمل مئات الآلاف من جنود الاحتياط وسيشمل "مجموعة واسعة من الخطط الهجومية العملياتية".

وقال البيان إنه بالإضافة إلى "الضربات المجمعة والمنسقة"، تقوم القوات البرية الإسرائيلية والقيادة اللوجستية للجيش بتجهيز قوات الجيش الإسرائيلي "لساحة قتال موسعة".

وقال الجيش إن القوات المعنية تلقت المعدات التي تحتاجها للقتال في الأيام الأخيرة.

وجاء في البيان أن "كتائب وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي منتشرون في جميع أنحاء البلاد ويعملون على زيادة الاستعداد العملياتي للمراحل التالية من الحرب، مع التركيز على العمليات البرية المهمة".

تزايدت الدلائل على مدار الأسبوع على أن إسرائيل تستعد لغزو بري محتمل لغزة - الجيب المكتظ بالسكان الذي تديره حماس، الجماعة الفلسطينية المسلحة التي نفذت هجمات في إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وحشد الجيش الإسرائيلي إلى الآن 300 ألف جندي احتياطي لما يمكن أن يكون توغلاً غير مسبوق في غزة.