أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- أصدرت منظمة أطباء بلا حدود، السبت، نداءً إلى السلطات الإسرائيلية، تحثها فيه على "إظهار الإنسانية" مع انتهاء المهلة النهائية الممنوحة للسكان في غزة.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود إنه على الرغم من الإعلانات الإسرائيلية التي تشير إلى وجود مناطق آمنة للسكان المحاصرين في قطاع غزة، إلا أنهم في الواقع معرضون للقصف في جميع أنحاء القطاع، بما في ذلك الجنوب، حيث فر عشرات الآلاف من الأشخاص بعد الإنذار النهائي.

انتهت صلاحية الممر الإنساني الذي قررته إسرائيل في شمال غزة، مما يثير مخاوف جدية بشأن "مصير أولئك الذين لن يتمكنوا من التحرك، مثل الجرحى والمرضى والطاقم الطبي، الذين نخشى أن يتم محوهم، نظرًا للتصريحات الصادرة عن السلطات العسكرية الإسرائيلية".

كما دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى إنشاء مناطق آمنة في الشمال ووقف إطلاق النار بشكل دوري. بالإضافة إلى ذلك، يدعون إلى إمكانية مغادرة أولئك الذين يرغبون في مغادرة غزة عبر معبر رفح، دون المساس بحقهم في العودة. كما طلبت منظمة أطباء بلا حدود إجلاء موظفيها الفلسطينيين الراغبين في المغادرة.

وجاء في بيان منظمة أطباء بلا حدود: "بما أن الجيش الإسرائيلي يقصف قطاع غزة دون ضبط النفس لمدة أسبوع، فإننا ندعو إلى إظهار أبسط (معاني) الإنسانية".

شجبت منظمة أطباء بلا حدود الأمر الإسرائيلي، قائلة إن الأمر الذي يقضي بانتقال "ما يقرب من 1.1 مليون شخص (من شمالي قطاع غزة) في غضون ساعات قليلة إلى منطقة مكتظة بالسكان بالفعل مع عدم استقرار إمكانية الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الصحية هو أمر سخيف وغير مقبول".

وطالبت منظمة أطباء بلا حدود بالعودة الفورية لمياه الشرب الكافية لسكان غزة، التي أصبحت نادرة بشكل متزايد في الجنوب، مما يزيد من معاناة السكان.