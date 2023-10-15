إيران تحذر من "عواقب واسعة النطاق" إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على غزة

"رعب مُطلق" للفارين في غزة على طول "الممرات الآمنة" في الطريق للجنوب

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حذرت إيران من "عواقب واسعة النطاق" إذا لم توقف إسرائيل هجماتها على قطاع غزة، حسبما ذكرت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة على وسائل التواصل الاجتماعي، السبت.

وقالت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة: "إذا لم تتوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري الإسرائيلي على الفور، فقد يخرج الوضع عن نطاق السيطرة ويؤدي إلى عواقب واسعة النطاق".

وفي وقت سابق السبت، أعرب وزير الخارجية الإيراني أمير عبد اللهيان، عن مواقف مماثلة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وقال عبد اللهيان: "حقيقة أن النظام الصهيوني يقتل مئات الفلسطينيين كل يوم لا يمكن التسامح معها، ويجب إنهاء جريمة الحرب هذه، وكذلك الحصار البشري على غزة وقطع المياه والغذاء والدواء".

وأضاف عبد اللهيان: "إذا استمرت جرائم النظام الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والمواطنين الفلسطينيين، فلا يمكن لأحد أن يضمن بقاء الوضع في المنطقة على ما هو عليه".