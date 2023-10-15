وزير خارجية إيران يلتقي إسماعيل هنية في قطر

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- التقى وزير الخارجية الإيراني، أمير عبداللهيان، في الدوحة، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، مساء السبت، وبحث معه التطورات في الأراضي الفلسطينية، حسبما أوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وكان وزير الخارجية الإيراني وصل إلى الدوحة، السبت، حيث المحطة الرابعة من جولته الإقليمية، بعد زيارته إلى العراق وسوريا ولبنان.

وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أن اللقاء "يأتي على خلفية التطورات الأخيرة في فلسطين وعملية طوفان الأقصى وعدوان الكيان الصهيوني على قطاع غزة".

في وقت سابق السبت، التقى وزير الخارجية الإيراني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن وعقد معه جولة من المباحثات .

في اتصال هاتفي السبت، كان الرئيس الإيراني، إيراهيم رئيسي، قد ناقش مع أمير دولة قطر الشیخ تميم بن حمد، تطورات الأوضاع داخل الأراضي الفلسطينية، بحسب إرنا.

ونقلت إرنا أنه خلال الاتصال، أكد الشيخ تميم بن حمد "موقف الدوحة الثابت حول إدانة استهداف المدنيين، وسياسات العقاب الجماعي ودعوات تهجير الفلسطينيين".