إسرائيل تنشر خريطة "طريق آمن" في غزة وأوقات عدم استهدافه الأحد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر الجيش الإسرائيلي، الأحد، خريطة تظهر طريقا آمنا لسكان مدينة غزة وشمال القطع لمغادرتها جنوبا بين الساعة العاشرة صباحا والواحدة بعد ظهر الأحد.

جاء ذلك في تدوينة للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، افيخاي أدرعي، على صفحته بمنصة أكس (توستر سابقا) قال فيها: "سكان مدينة غزة وشمالي القطاع، نناشدكم على مدار الأيام الأخيرة مغادرة مدينة غزة وشمالي القطاع والاتجاه إلى المنطقة الواقعة جنوبي وادي غزة حرصًا على سلامتكم.."

وتابع: "أبلغكم أن جيش الدفاع سيمتنع عن استهداف المحور المحدد بين الساعة 10:00 صباحًا ولغاية الساعة 13:00 ظهرًا.. حرصًا على سلامتكم استغلوا الفترة الزمنية القريبة من أجل الانتقال جنوبًا من شمالي القطاع ومدينة غزة جنوبا إلى خان يونس".

وأضاف: "إذا كانت تهمهم سلامتكم وسلامة أعزائكم، اتجهوا جنوبًا وفقًا لتعليماتنا. وكونوا مطمئنين من أن قادة حماس قد اعتنوا بأنفسهم وبأفراد عائلاتهم".

ويذكر أن حوالي 300 شخص قتلوا وأصيب 800 آخرون أغلبهم نساء وأطفال في غزة خلال الـ24 ساعة حتى وقت مبكر من صباح الأحد، وفقًا لوزارة الصحة في القطاع الذي يتعرض على مدى ثمانية أيام متتالية، لقصف إسرائيلي، خلف 2329 قتيلا و9042 جريحا، بحسب آخر الأرقام الصادرة عن الوزارة.