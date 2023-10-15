الجيش الإسرائيلي ينشر صورا "لمنع حماس" توجه سكان غزة جنوبا

"الحياة تحت الحصار هي كل ما يعرفه أطفال غزة".. فتاة تروي لـCNN معاناتها في ظل القصف

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، صورا جوية قال إنها تظهر قيام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بمنع سكان غزة من التوجه جنوب القطاع.

جاء ذلك في تدوينة لأدرعي على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا: "هكذا تحاول حماس عرقلة توجه سكان غزة نحو جنوب وادي غزة لحماية أنفسهم من ويلات الحرب، قادة حماس يخشون من عدم وجود السكان في مدينة غزة كدروع بشرية لمنشآتها ولقادتها. حماس تكره سكان غزة وتستغلهم".

وكان الجيش الإسرائيلي قد دعا، الجمعة، جميع المدنيين في مدينة غزة إلى الإخلاء "جنوبا"، وقال أدرعي بتدوينة حينها: "يدعو جيش الدفاع الإسرائيلي كافة سكان مدينة غزة إخلاء منازلهم والتوجه جنوبًا من أجل حمايتهم والتواجد جنوب وادي غزة، وفق ما يظهر في الخارطة.. لقد فتحت منظمة حماس الإرهابية الحرب ضد دولة إسرائيل وتشهد مدينة غزة أعمالًا عسكرية. يتم تنفيذ هذا الإخلاء من أجل أمنكم الشخصي".

بالمقابل طلبت حركة "حماس" من الفلسطينيين الذين يعيشون في غزة، عدم مغادرة منازلهم، بحسب بيان أرسلته إلى المؤسسات الإعلامية، صباح الجمعة، متهمة إسرائيل بالانخراط في "حرب نفسية"، من خلال إرسال رسائل تطلب من المدنيين الفلسطينيين، وموظفي المنظمات الدولية الإخلاء إلى جنوب القطاع.