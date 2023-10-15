(CNN)—قال الجيش الإسرائيلي إنه يستعد "للمراحل التالية من الحرب" ضد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حيث تستعد القوات "لضربات من الجو والبحر والبر" و"عمليات برية كبيرة".

كيف ستبدو العمليات البرية الإسرائيلية في غزة؟

تكتيكات إسرائيل لطالما كانت التحرك بسرعة والسيطرة على أكبر قدر ممكن من الأراضي، ولكن تجنب القتال من شارع إلى شارع، ومن منزل إلى منزل، حيث يمكن للخصم الأضعف الاستفادة الكاملة من التضاريس، كما كتب الزميل بن ويدمان بـCNN، إلا أن دخول المناطق الحضرية في غزة من شأنه أن يضيف عنصراً جديداً إلى القتال.

أظهرت حماس مستوى من القدرة العسكرية يفوق بكثير ما كان يُعتقد سابقًا، وربما تكون مستعدة جيدًا للمرحلة التالية من الحرب، كما يشير تحليل ويدمان.

يجب على القوات الإسرائيلية أيضًا أن تضع في اعتبارها أن العشرات من رهائن حماس – جنودًا ومدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال – محتجزون في القطاع المزدحم، رغم أنه لا أحد خارج حماس يعرف مكان احتجازهم، فمن المحتمل أنهم في أكثر المناطق المحصنة التي يصعب على القوات الإسرائيلية الوصول إليها، ربما في مخيمات اللاجئين، كما يكتب ويدمان.

ويذكر أن الاشتباكات بين إسرائيل وحركة حماس دخلت يومها التاسع، الأحد، بعد الهجوم الذي نفذته حماس داخل الأراضي الإسرائيلية، السبت الماضي وأطلقت على عملياتها اسم "طوفان الأقصى" والذي أدى إلى مقتل أكثر من 1300 شخص وفقا لما أعلنته السلطات الإسرائيلية، في حين سقط ما لا يقل عن 2000 قتيل في غزة بعد استهداف القوات الإسرائيلية معاقل لحماس.