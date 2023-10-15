حزب الله يعلن قتل إسرائيلي بهجوم ردا على مقتل صحفي رويترز

نشر الأحد ، 15 أكتوبر / تشرين الأول 2023

صورة أرشيفية لجندي إسرائيلي يقف في شمال إسرائيل على طول الحدود مع لبنان بالقرب من علم حركة حزب الله الشيعية اللبنانية في 12 سبتمبر 2022

(CNN)-- شن حزب الله اللبناني هجوما على بلدة شتولا بشمال اسرائيل صباح الأحد، مما أسفر عن مقتل إسرائيلي.

وقال الحزب في بيان إنه أطلق صواريخ على البلدة ردا على مقتل صحفي رويترز، عصام عبدالله خلال قصف إسرائيلي للبنان، الجمعة، ومقتل مدنيين مسنين خلال تبادل لإطلاق النار بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، السبت.

وقال مسعفون إسرائيليون إن رجلا في الأربعينيات من عمره قتل في هجوم حزب الله وأصيب اثنان آخران، وهما أيضا رجلان في الأربعينيات من العمر.

وزعم حزب الله المدعوم من إيران أنه هاجم "مواقع عسكرية" بصواريخ دقيقة التوجيه.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه يضرب الأراضي اللبنانية، وإنه كان هناك إطلاق نار من لبنان باتجاه موقع عسكري إسرائيلي على الحدود.

ويذكر أن صحفي رويترز، عبدالله، هو من مواطني جنوب لبنان، وأظهر تحليل مقطع الفيديو الذي أجرته شبكة CNN أنه وصحفيون آخرون كانوا يرتدون سترات صحفية تحمل علامات واضحة عندما أصاب قصف إسرائيلي موقعهم بالقرب من بلدة علما الشعب الحدودية اللبنانية.