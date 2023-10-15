"رعب مُطلق" للفارين في غزة على طول "الممرات الآمنة" في الطريق للجنوب

أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قالت منظمة الصحة العالمية، في بيان لها السبت، إن "أوامر الإخلاء التي أصدرتها إسرائيل للمستشفيات في شمال غزة هي حكم بالإعدام على المرضى والجرحى".

وأشار البيان إلى أنه إذا اضطر المرضى إلى التحرك وانقطعوا عن الرعاية الطبية المنقذة للحياة أثناء إجلائهم، فإنهم جميعًا يواجهون تدهورًا وشيكًا في حالتهم أو الوفاة.

وأضاف البيان "تدين منظمة الصحة العالمية بشدة أوامر إسرائيل المتكررة بإخلاء 22 مستشفى تعالج أكثر من 2000 مريض في شمال غزة. إن الإخلاء القسري للمرضى والعاملين الصحيين سيزيد من تفاقم الكارثة الإنسانية والصحة العامة الحالية".

وذكر البيان أيضًا أن المرافق الصحية في شمال غزة لا تزال تستقبل تدفقًا كبيرًا من المرضى المصابين وتكافح من أجل العمل بما يتجاوز طاقتها القصوى.

وأضافت أن "بعض المرضى يعالجون في الممرات وفي الهواء الطلق في الشوارع المحيطة بسبب نقص أسرة المستشفيات".

وأضاف البيان أن إجبار أكثر من 2000 مريض على الانتقال إلى جنوب غزة "قد يكون بمثابة حكم بالإعدام".

وأضاف البيان أن مديري المستشفيات والعاملين الصحيين يعرضون حياتهم للخطر أيضًا أثناء بقائهم في الموقع لعلاج المرضى أو تعريض حياة مرضاهم للخطر أثناء محاولتهم نقلهم إلى مرافق ليس لديها القدرة على استقبالهم.

وقال البيان إن هناك تقارير تم التحقق منها عن وفيات للعاملين في مجال الرعاية الصحية وتدمير المرافق الصحية، وأضاف أن هذا "يحرم المدنيين من حق الإنسان الأساسي في الرعاية الصحية المنقذة للحياة وهو محظور بموجب القانون الإنساني الدولي".

وأضافت: "منظمة الصحة العالمية تدعو إسرائيل إلى التراجع الفوري عن أوامر الإخلاء للمستشفيات في شمال غزة، وتدعو إلى حماية المرافق الصحية والعاملين الصحيين والمرضى والمدنيين".