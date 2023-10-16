نشر الاثنين ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2023

الألم في غزة في كل مكان.. قصف إسرائيلي بلا هوادة وغزو بري يلوح في الأفق

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(CNN)-- أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن إسرائيل "ستحظى دائمًا بدعم الولايات المتحدة"، وذلك أثناء حديثه إلى جانب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في تل أبيب، الاثنين.

وقال بلينكن إن الولايات المتحدة لديها "التزام عميق بحق إسرائيل، بل والتزامها بالدفاع عن نفسها والدفاع عن شعبها".

وحذر غالانت بدوره من أن "هذه ستكون حربًا طويلة".

وقال غالانت: “الثمن سيكون باهظا، لكننا سننتصر لإسرائيل والشعب اليهودي وللقيم التي تؤمن بها الدولتان".

وعقد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اجتماعًا مع "حكومة الحرب" الإسرائيلية في تل أبيب، بحسب ما أفاد صحفيون مرافقون للوزير.

وتأتي اجتماعات بلينكن في إسرائيل – جولته الثانية في أقل من أسبوع – في الوقت الذي تبدو فيه إسرائيل مستعدة لتوغل بري وشيك.

وقال بلينكن إنه يريد العودة إلى إسرائيل لمناقشة اجتماعاته مع القادة العرب في المنطقة، الذين أدان العديد منهم بشدة وعلنا الحملة الجوية الإسرائيلية على غزة.