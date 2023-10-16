الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

السلطة الفلسطينية: غزة "على شفا مجاعة حقيقية" ونصف مليون نازح دون مساعدات

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
مع تصاعد القصف.. الرعب يتفاقم في غزة وثلاجات "آيس كريم" لحفظ جثث الموتى

القدس (CNN)-- حذّرت السلطة الوطنية الفلسطينية، الاثنين، من أن غزة "على شفا مجاعة حقيقية" مع نفاد البضائع في المتاجر، وعدم وصول أي مساعدات إلى النازحين.

وأعلن المكتب الإعلامي للسلطة الفلسطينية، الاثنين، أن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا في قطاع غزة.

وقالت السلطة الفلسطينية إنه مع تدمير أحياء بأكملها، يشرب السكان مياها ملوثة، "ولا حماية لهم من أي هجمات".

وأضافت أيضًا أنه "لا توجد منطقة آمنة واحدة للمدنيين، مما يجعل عدد الضحايا يتضاعف كل يوم".

قد يهمك أيضاً

مدير الهلال الأحمر الفلسطيني: الدمار في غزة هائل والوقود ينفد من المستشفيات اليوم

وفي الوقت نفسه، تواجه المستشفيات نقصًا في القدرات ومهددة بتعرضها للقصف الجوي بعد تحذيرات الإخلاء، وفقا للسلطة الفلسطينية.

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.