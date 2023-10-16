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القدس (CNN)-- حذّرت السلطة الوطنية الفلسطينية، الاثنين، من أن غزة "على شفا مجاعة حقيقية" مع نفاد البضائع في المتاجر، وعدم وصول أي مساعدات إلى النازحين.

وأعلن المكتب الإعلامي للسلطة الفلسطينية، الاثنين، أن أكثر من نصف مليون شخص نزحوا في قطاع غزة.

وقالت السلطة الفلسطينية إنه مع تدمير أحياء بأكملها، يشرب السكان مياها ملوثة، "ولا حماية لهم من أي هجمات".

وأضافت أيضًا أنه "لا توجد منطقة آمنة واحدة للمدنيين، مما يجعل عدد الضحايا يتضاعف كل يوم".

وفي الوقت نفسه، تواجه المستشفيات نقصًا في القدرات ومهددة بتعرضها للقصف الجوي بعد تحذيرات الإخلاء، وفقا للسلطة الفلسطينية.