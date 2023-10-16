حماس تدعو مصر لفتح معبر رفح للسماح بدخول المساعدات ونقل الجرحى

نشر الاثنين ، 16 أكتوبر / تشرين الأول 2023

وزير خارجية مصر لـCNN: القصف عطل معبر رفح.. ولم نحصل على إذن لإرسال مساعدات

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أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- حثت حركة حماس مصر، الاثنين، على فتح معبر رفح للسماح بمرور المساعدات والسماح بعبور المصابين الذين يحتاجون للعلاج.

وقالت حماس عبر تطبيق تلغرام: "نذكر على وجه الخصوص إخواننا في مصر ونطلب منهم تحركا إقليميًا ودوليًا لفتح معبر رفح والسماح بدخول المساعدات لأهلنا في غزة ونقل المصابين للعلاج".

ويعتبر معبر رفح بين غزة ومصر المنفذ الوحيد العملي لإخراج الناس من القطاع وإيصال الإمدادات إليه.

لكن المعبر ظل مغلقا معظم فترات الأسبوع الماضي، ولم يتمكن سكان غزة ولا الأجانب من العبور، وتراكمت أطنان من الإمدادات الإنسانية الحيوية لسكان غزة على الجانب المصري من الحدود.

وعقب هجمات حماس، أغلقت إسرائيل معبريها الحدوديين مع غزة (كرم أبو سالم وإيرز) وفرضت "حصارًا كاملاً" على القطاع، ومنعت إمدادات الوقود والكهرباء والمياه.