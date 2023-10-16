عبور شاحنات للأمم المتحدة إلى غزة.. متحدثة باسم الأونروا توضح

الألم في غزة في كل مكان.. قصف إسرائيلي بلا هوادة وغزو بري يلوح في الأفق

(CNN)-- قالت متحدثة باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، الاثنين، إنه لم يتم عبور أية شاحنات وقود تابعة للأمم المتحدة إلى غزة عبر معبر رفح.

وقالت مديرة الاتصالات في الأونروا، جولييت توما، للصحفيين، إن الأونروا تقوم بنقل الكمية المحدودة من الوقود داخل غزة وتخطط لإتاحتها لمقدمي الخدمات الصحية.

ولم تتمكن الأونروا من إدخال أي إمدادات إلى غزة منذ بدء الصراع بين إسرائيل وحماس في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

ودعت توما إسرائيل إلى إنهاء الحصار على قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، تم تهجير مليون شخص داخل غزة، ولا يزال هناك انقطاع في المياه للغالبية العظمى من مليوني شخص يعيشون في القطاع.

وقال توما إن غالبية موظفي الأونروا الأربعة عشر الذين قتلوا كانوا معلمين. وأضافت توما أن الموظفين الذين بقوا في غزة يعيشون في خوف، ويريدون إخراجهم من "حفرة الجحيم"، ومستوى اليأس آخذ في الارتفاع.

​كان أحد مراسلي شبكة CNN عند معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة، قد أفاد في وقت سابق بدخول خمس شاحنات وقود تابعة للأمم المتحدة إلى غزة بعد ظهر الاثنين.

ويقع مخزن الوقود التابع للأمم المتحدة عند معبر كرم أبو سالم الحدودي الذي يربط بين غزة وإسرائيل، والمتاخم لمعبر رفح الذي يربط بين غزة ومصر.

وتواجه مصر ضغوطًا متزايدة للتحرك في الوقت الذي تتعرض فيه غزة لضربات إسرائيلية بعد الهجوم حماس المميت في نهاية الأسبوع الماضي على إسرائيل. وعقب هجمات حماس، أغلقت إسرائيل معبريها الحدوديين مع غزة (كرم أبو سالم وإيرز) وفرضت "حصارًا كاملاً" على القطاع، ومنعت إمدادات الوقود والكهرباء والمياه.