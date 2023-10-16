شاهد ما قاله سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة عن الخطط المتعلقة بغزة بعد الحرب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- تنتظر خمس شاحنات وقود فارغة تابعة للأمم المتحدة على الجانب الغزّي من معبر رفح، على أمل العبور إلى مصر للتزود بالوقود، حسبما صرح مصدر فلسطيني مسؤول عن معبر رفح لـCNN، الاثنين.

وقال المصدر: "هناك خمس شاحنات وقود فارغة من غزة، ترفع أعلام الأمم المتحدة، تحاول الدخول إلى مصر للتزود بالوقود، لكن البوابات مغلقة".

وأضاف المسؤول: "لم نحصل على أي أوامر من المصريين لفتح البوابات، هذه الشاحنات في حالة تأهب، هناك مجموعات من الناس تنتظر بجانب هذه الشاحنات، لكن لا شيء مفتوح".

وشدد المسؤول على أنه "لم يأت شيء عبر مصر" حتى الآن، حيث تتجمع شاحنات مساعدات متعددة على الجانب المصري من الحدود على أمل العبور لتوصيل الإمدادات إلى غزة.

ونفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، الاثنين، وجود أي ترتيبات لفتح المعبر الحدودي بين غزة ومصر.

ومعبر رفح هو آخر مخرج متبقي للفلسطينيين في غزة، لكن القاهرة مترددة حتى الآن في فتحه.