الألم في غزة في كل مكان.. قصف إسرائيلي بلا هوادة وغزو بري يلوح في الأفق

"الوضع يقترب من الكارثة" في غزة.. منظمة الصحة: هذه الأمراض التي قد تثير القلق

(CNN)-- قالت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، في بيان، إن تقديرات أولية تشير إلى مقتل ما بين 200 إلى 300 شخص، في غارة على مستشفى الأهلي (المعمداني) في غزة. وأضافت أنه لا يزال هناك العديد من الأشخاص تحت الأنقاض.

وقال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في غزة، محمود بصل، إن "ما يحدث في المستشفى هو إبادة جماعية لم نشهد مثلها من قبل.

من جانبها، وصفت حركة حماس قصف المستشفى بأنه "إبادة جماعية تتكرر مرة أخرى".

وأضافت حماس، في بيان، أن قصف المستشفى "يكشف الطبيعة الحقيقية لهذا العدو وحكومته الفاشية وإرهابه. ويكشف الدعم الأمريكي والغربي لهذا الكيان المحتل المجرم".

ودعت حماس المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى أن "يتحملوا مسؤوليتهم ويتدخلوا فورًا، الآن وليس غدًا، لوقف العدوان وجيش الاحتلال الفاشي ومحاسبتهم على جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبونها منذ أحد عشر يومًا".

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي تزامن مع الحدث، إن "الضربة حديثة إلى حد ما ومن غير الواضح بعد ما إذا كان المستشفى قد تعرض لضربة جوية إسرائيلية أو إطلاق صواريخ فاشل من حماس"، على حد تعبيره.

في غضون ذلك، أدانت مصر قصف المستشفى، قائلة إن "هذا القصف المتعمد لمنشآت وأهداف مدنية (يعد) انتهاكاً خطيرًا لأحكام القانون الدولي والإنساني، ولأبسط قيم الإنسانية"، مطالبة إسرائيل بالوقف الفوري لسياسات العقاب الجماعي ضد أهالي قطاع غزة"، حسب بيان لوزارة الخارجية المصرية.

كما طالبت مصر دول العالم بمطالبة إسرائيل "بالتوقف عن استهداف محيط معبر رفح لتمكين مصر ومن يرغب من باقي الدول والمنظمات الدولية والإغاثية لإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في أسرع وقت".