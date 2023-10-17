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القدس (CNN)-- قُتل ما لا يقل عن 3000 شخص في غزة منذ بدء إسرائيل قصفها للقطاع، السبت الماضي، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. وأضافت وزارة الصحة أن 12500 شخص آخرين أصيبوا.

في وقت سابق الثلاثاء، قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، الدكتور أشرف القدرة، في بيان، الثلاثاء، إن المستشفيات في غزة دخلت مرحلة "الانهيار الفعلي"، بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود.

وأفاد بيان القدرة أن أن مستشفى الكرامة في غزة خرج عن الخدمة، بعد تعرضه لأضرار جسيمة إثر غارات جوية استهدفت المباني المجاورة للمستشفى.

وحسب البيان، وجهت الوزارة نداء إلى جميع أصحاب محطات الوقود ومن لديه مادة الديزل التواصل معهم عبر رقمها المجاني لتأمين الوقود اللازم لضمان استمرارية الخدمات الطبية الحيوية.

وتعد احتياطيات الوقود في جميع مستشفيات غزة على وشك الانتهاء، ولم يتبق سوى 24 ساعة من الإمدادات. ومن شأن فشل المولدات الاحتياطية أن يعرض حياة الآلاف من المرضى للخطر، حسبما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في غزة (الأونروا)، الثلاثاء.