الألم في غزة في كل مكان.. قصف إسرائيلي بلا هوادة وغزو بري يلوح في الأفق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكد العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، أن الأردن سيحمي حدوده، وأنه لن يسمح بتدفق جديد للاجئين إلى أراضيه، مؤكدًا على رفض المملكة "بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين"، حسب بيان للديوان الملكي، الثلاثاء.

وقال الملك عبدالله، في اجتماع بالقيادة العامة للقوات المسلحة حضره مسؤولو الجيش والحكومة ورئيسا مجلسي الأعيان والنواب، إن "الأردن سيحمي حدوده وسيدعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه بكل إمكانياته"، وأضاف: "لن نسمح بموجات لجوء جديدة".

وأكد الملك عبدالله "رفض الأردن بشكل قاطع لأي سيناريو يستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم أو نزوحهم سواء في قطاع غزة أو بالضفة الغربية".

وقال الملك عبدالله إن "ملف التهجير خط أحمر"، وهو ما قاله أيضًا خلال تصريحات على هامش زيارته إلى برلين صباح الثلاثاء.

وأورد بيان الديوان الملكي أن الملك "أشاد بموقف الأهل في غزة وتمسكهم بأرضهم، مبينا أهمية إيصال المساعدات إلى القطاع من دون قيد أو شرط لضمان استمرارها، ومبديا استعداد الأردن لتقديم كل التسهيلات من أجل ذلك".

وأشار إلى أن جولته الأوروبية هدفت إلى وقف الحرب على قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات، والتأكيد على موقف الأردن الثابت من القضية الفلسطينية.