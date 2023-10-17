السعودية تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وتطالب برفع الحصار عن غزة

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عقد مجلس الوزراء السعودي، اجتماعه الأسبوعي، الثلاثاء، برئاسة العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز. وجدّد المجلس رفض المملكة لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وطالب المجلس بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والدفع بعملية السلام؛ وفقًا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية"، طبقا لـ(واس).

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، استقبل في الرياض، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، وبحث الجانبان التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع، "ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء"، وشدد على "رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية"، بحسب "واس".

وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت في بيان، الجمعة، "رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وأدانت استمرار استهداف المدنيين العزل هناك".