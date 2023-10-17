مراسل CNN: غارات جوية على بعد حوالي كيلومتر من معبر رفح

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(CNN)-- وقعت عدة غارات جوية، الثلاثاء، على بعد كيلومتر واحد تقريبًا من معبر رفح، وفقا لمراسل صحفي محلي من CNN متواجد عند المعبر الحدودي بين مصر وغزة.

وقال المراسل إن عشرات الشاحنات موجودة على الجانب المصري من المعبر في انتظار الدخول إلى غزة.

ويُعتبر معبر رفح المنفذ الوحيد للإمدادات، لكنه كان مغلقًا طيلة معظم الأسبوع الماضي. وتتراكم الإمدادات الإنسانية على الجانب المصري من الحدود، ولم يتمكن سكان غزة ولا الرعايا الأجانب من العبور.

وأضاف مراسل CNN: "وقعت غارتان جويتان بفارق 15 دقيقة على بعد حوالي كيلومتر واحد من معبر رفح".

وأردف قائلا: "سُمعت أصوات عالية للغارات الجوية كل 30 دقيقة، منذ الساعة الرابعة صباح الثلاثاء بالوقت المحلي".

وفي مقاطع الفيديو التي صورها مراسل CNN على الجانب المصري من المعبر، أُمكن رؤية أعمدة من الدخان تتصاعد خارج البوابة الرئيسية للمعبر.