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الألم في غزة في كل مكان.. قصف إسرائيلي بلا هوادة وغزو بري يلوح في الأفق

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قالت وزارة الداخلية الفلسطينية إن غارات جوية إسرائيلية قتلت ما لا يقل عن 28 شخصا في رفح، فجر الثلاثاء، وفقا لبيان صادر عنها.

وذكر بيان آخر للوزارة أن الغارات الجوية أدت أيضا إلى مقتل وجرح أشخاص في خان يونس، لكنها لم تقدم عددا محددا.

ولم يؤكد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي ما إذا كانت إسرائيل قد شنت غارات جوية على هاتين المنطقتين الواقعتين جنوبي قطاع غزة.

وقال المتحدث الدولي باسم الجيش الإسرائيلي، اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس، لمذيع CNN، جون فاوس، إنه "ليس على اطلاع حول وجود غارات في هاتين المنطقتين بالتحديد لكن من الممكن أن تحدث بالفعل".

وأضاف كونريكوس: "عمليات القتال مستمرة. نحن نواصل مطاردة عملاء حماس في محاولة لتقويض قدراتهم العسكرية".

وأشار المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن مطاردة الأهداف العسكرية التابعة لحماس جزء "من الحرب التي فُرضت علينا"، ولفت إلى أن إسرائيل ستواصل عملياتها العسكرية "وفقًا لقانون النزاعات المسلحة وبالطبع لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين".