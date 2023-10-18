بايدن يصدر بيانا عن "مأساة" مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الثلاثاء، في بيان، إنه "غاضب ويشعر بالحزن العميق بسبب الانفجار الذي وقع في مستشفى الأهلي المعمداني في غزة"، وأضاف أن الولايات المتحدة "ستواصل جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط".

وذكر بايدن: "لقد تحدثت مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأصدرت توجيهات لفريق الأمن القومي الخاص بي بمواصلة جمع المعلومات حول ما حدث بالضبط”.

وأضاف: "الولايات المتحدة تؤيد بشكل لا لبس فيه حماية حياة المدنيين أثناء الصراع، ونحن نشعر بالحزن على المرضى والعاملين الطبيين وغيرهم من الأبرياء الذين قتلوا أو جرحوا في هذه المأساة".

وصدر البيان بينما كان بايدن على متن طائرة الرئاسة في طريقه إلى الشرق الأوسط.

ولم تحدد الإدارة الأمريكية بعد الجهة التي تعتقد أنها مسؤولة عن الواقعة.

وكان متحدث باسم الجيش الإسرائيلي قال، في تصريحات لشبكة CNN، إن جماعة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية مسؤولة عن "إطلاق الصاروخ الفاشل" الذي أصاب المستشفى.

من جانبها، نفت حركة "الجهاد" الادعاءات الإسرائيلية، واتهمت إسرائيل بقصف المستشفى، وهو الاتهام الذي كررته السلطة الفلسطينية وحركة "حماس".