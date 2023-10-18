أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه استشهد "بالبيانات التي أظهرتها له وزارة الدفاع" عندما سئل الأربعاء عن سبب ثقته بأن الإسرائيليين ليسوا وراء انفجار مستشفى في مدينة غزة الذي قال مسؤولون فلسطينيون إنه أسفر عن مقتل مئات الأشخاص على مدار الليلة الماضية.

ويأتي ذلك بعد تصريحات بايدن بشأن الانفجار في وقت سابق الأربعاء، عندما قال: “يبدو كما لو أنه الطرف الآخر من فعلها”، وذلك خلال لقائه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقبل أن يغادر بايدن إلى إسرائيل، وفقًا لأحد المسؤولين الأمريكيين، لم تكن الحكومة قد توصلت بعد إلى نتيجة حول مصدر قصف المستشفى، وكان بايدن قد أصدر تعليماته لفريق الأمن القومي التابع له بمواصلة تقييم المعلومات الواردة.

وسألت CNN البيت الأبيض عما إذا كانت الحكومة الأمريكية قد أجرت تقييما إضافيا لسبب الانفجار منذ رحيل الرئيس.

وقالت السلطات في غزة إن إسرائيل تقف وراء الانفجار المميت في المستشفى، في حين قال الجيش الإسرائيلي إن معلوماته الاستخباراتية أظهرت أن “إطلاق صاروخي فاشل” من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية هو سبب الانفجار في المستشفى.