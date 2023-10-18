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أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) -- قال المستشار الألماني، أولاف شولتس، الثلاثاء، إن فتح تحقيق شامل في الانفجار المميت الذي وقع في مستشفى في غزة أمر "ضروري".

وكتب شولتس عبر صفحته على "إكس"، تويتر سابقًا: "أنا مذعور من صور الانفجار في مستشفى في غزة. المدنيون الأبرياء جرحوا وقتلوا... أفكارنا مع عائلات الضحايا".

ومن المقرر أن يسافر المستشار الألماني إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الأربعاء، بعد لقائه مع الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إسرائيل الثلاثاء.

وقال مسؤولون فلسطينيون إن مئات القتلى سقطوا بعد انفجار الثلاثاء في مستشفى الأهلي المعمداني في مدينة غزة الذي كان يوفر مأوى لآلاف النازحين.

وألقى مسؤولون فلسطينيون باللوم على الجيش الإسرائيلي بهذا التفجير، في حين أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى أن الانفجار الذي ضرب المستشفى كان نتيجة إطلاق فاشل لصاروخ من جانب حركة "الجهاد الإسلامي" في غزة.