أول تصريح لنتنياهو عن مستشفى الأهلي المعمداني في غزة

نشر الثلاثاء ، 17 أكتوبر / تشرين الأول 2023

(CNN)-- اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من وصفهم بـ"الإرهابيين الهمجيين في غزة" بـ"الهجوم" على مستشفى الأهلي المعمداني في غزة، الثلاثاء، وذلك بعدما اتهمت حركة حماس والسلطة الفلسطينية الجيش الإسرائيلي بقصف المستشفى.

وقال نتنياهو، في بيان: "لكي يعرف العالم أجمع: الإرهابيون الهمجيون في غزة هم الذين هاجموا المستشفى في غزة، وليس الجيش الإسرائيلي"، وأضاف: "من قتل أطفالنا بوحشية فهو يقتل أطفالهم أيضا".

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، في بيان، إن القوات الإسرائيلية "لم تقم بأي عمليات" في منطقة المستشفى وقت تعرضه لضربة.

وأضافت أن "الأضرار نتجت عن صاروخ أطلقته حركة الجهاد الإسلامي باتجاه إسرائيل"، وتابعت: "أطلقت الجهاد الإسلامي وابلا من الصواريخ باتجاه إسرائيل، وسقط أحد الصواريخ بشكل غير صحيح على المستشفى".

وذكرت أن "إخفاقات الجهاد الإسلامي شكلت خطرا شديدا على المدنيين في غزة".