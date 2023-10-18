قصف مستشفى الأهلي المعمداني.. مراسلة CNN: لا نرى كيف يمكن أن يكون إطلاق صاروخ بالخطأ

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأدميرال دانييل هاغاري، الأربعاء، إن لدى الجيش معلومات استخباراتية عن اتصالات تناقش الخطأ في إطلاق الصواريخ، والتي تضمنت ذكر اسم مستشفى المعمداني.

ونشر الجيش الإسرائيلي مقطعا صوتيا لمحادثة زُعم أنها جرت بين اثنين من نشطاء حماس تحدثا فيها عن إطلاق صاروخ من مقبرة بالقرب من المستشفى، ونشرها المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي على صفحته الرسمية بمنصة أكس (تويتر سابقا).

وقال هاغاري إنه من الشائع أن تفشل الصواريخ التي يتم إطلاقها على إسرائيل في الوصول إلى هدفها "وتتسبب في وقوع إصابات".

ويشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يتهم حركة الجهاد الإسلامي في حين تنفي الأخيرة مسؤوليتها عن عملية إطلاق صاروخية فاشلة، ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من سبب الانفجار، ولا من حجم الضحايا.