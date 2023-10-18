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قصف "الأهلي المعمداني".. محللة عسكرية: الصور قد تحول الرأي العام الدولي ضد إسرائيل

(CNN)-- قٌتل مئات الأشخاص في قصف على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة، مساء الثلاثاء، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع، وفيما يلي آخر التطورات أولا بأول:

سيارات الإسعاف التي تنقل ضحايا الغارات الإسرائيلية تتجمع عند مدخل قسم الطوارئ في مستشفى الشفاء في مدينة غزة Credit: DAWOOD NEMER/AFP via Getty Images

- اتهم السفير رياض منصور، المراقب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، إسرائيل بتنفيذ الانفجار المميت الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة يوم الثلاثاء، قائلا إن المسؤولين الإسرائيليين غير صادقين في إلقاء اللوم على حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية في الانفجار.

صورة أرشيفية تعبيرية لعنصر بحركة الجهاد الإسلامي خلال عرض عسكري في غزة Credit: MAHMUD HAMS/AFP via Getty Images)

- قال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق من يوم الثلاثاء إن معلوماته الاستخباراتية تظهر أن "إطلاق صاروخي فاشل" من قبل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية كان وراء الانفجار الذي خلف مئات القتلى.

- الكنيسة التي تمتلك مستشفى الأهلي المعمداني في غزة تدين الانفجار؛ وتقول إن غزة محرومة من الملاذات الآمنة، حيث أدانت مطرانية القدس، المشرفة على المستشفى معلنة يوم حداد في جميع كنائسها ومؤسساتها.

- قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أشرف القدر، إن الوضع بعد انفجار المستشفى الأهلي المعمداني في غزة "لا مثيل له ولا يوصف".