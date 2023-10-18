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بعد تصريحات السيسي.. البرادعي يعلق على "الحديث عن تهجير الفلسطينيين" و"الإقرار بالتفسير الإسرائيلي"

الشرق الأوسط
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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، إن "الحديث عن تهجير الفلسطينيين من أرضهم حتى تنتهي إسرائيل من تصفية "المقاومة"، يعتبر "إقرارًا بالتفسير الإسرائيلي لحق الدفاع عن النفس المخالف لميثاق الأمم المتحدة".

وكتب البرادعي، في حسابه عبر منصة إكس (تويتر سابقًا): "الحديث عن تهجير الفلسطينيين من أرضهم حتى تنتهي إسرائيل من تصفية "المقاومة" بدلًا من الحديث عن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والدخول في مفاوضات حول أصل الداء: الاحتلال والفصل العنصري، هو بالاضافة مخالفة صريحة للقانون الدولي الانساني بتحريم التهجير القسري، وإقرار بالتفسير الإسرائيلي لحق الدفاع عن النفس المخالف لميثاق الأمم المتحدة".

جاءت تغريدة البرادعي بعد تصريحات الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر مشترك مع المستشار الألماني أولاف شولتز، الأربعاء، قال فيها: "إذا كان هناك فكرة للتهجير توجد صحراء النقب في إسرائيل، من الممكن نقل الفلسطينيين إليها حتى تنتهي إسرائيل من مهمتها المُعلنة في تصفية المقاومة أو الجماعات المسلحة في القطاع مثل الجهاد الإسلامي وحماس، ثم تعيدهم بعد ذلك إذا شاءت". 

وقتها، كان السيسي يتحدث في معرض رفضه ما أثير حول نقل سكان غزة إلى شبه جزيرة سيناء، وهو ما سيجعلها "قاعدة لانطلاق عمليات إرهابية" ضد إسرائيل ثم يتم تحميل مصر مسؤولية ذلك ما سيؤدي إلى "تلاشي السلام" بين القاهرة وإسرائيل بهدف "تصفية القضية الفلسطينية"، حسب قوله.

وشدد السيسي على أن "مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسرًا من أرضهم أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة".

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