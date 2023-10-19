مقتل 3 فلسطينيين باشتباكات مع القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية

(CNN)-- قتل ثلاثة فلسطينيين، الخميس، برصاص القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقا لما أعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

وقالت وزارة الصحة في بيان مكتوب، الخميس، إن "ثلاثة مواطنين استشهدوا برصاص الاحتلال صباح اليوم".

وتقول جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن معظم الإصابات تتطابق مع جروح ناجمة عن الرصاص الحي، مضيفة أن مواجهات مع القوات الإسرائيلية اندلعت في بيت لحم وطوباس وطولكرم وقلقيلية.

ويشار إلى أن القصف المستمر أثار احتجاجات متزايدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وزاد من المخاوف من أن الحرب قد تتحول إلى صراع إقليمي أوسع، في حين قتل ما يقرب من 3500 شخص في غزة، وفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين.

ويذكر أن مصر وافقت على السماح بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة مع تصاعد الغضب العالمي بشأن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع المعزول ردا على هجمات حماس الوحشية قبل أسبوعين تقريبا.