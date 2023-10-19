"جريمة شنيعة".. تصريح محمد بن سلمان عمّا يحصل في غزة يثير تفاعلا

هدف رئيسي لإسرائيل.. من هو يحيى السنوار زعيم حماس في غزة؟

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان والأحداث الجارية في قطاع غزة معتبرا إياها "جريمة شنيعة".

جاء ذلك في اتصال هاتفي لولي العهد السعودي مع رئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا، حيث قال وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية: "جرى خلال الاتصال بحث التصعيد العسكري الذي تشهده غزة حالياً، وقد أكد سمو ولي العهد على أن المملكة تعتبر استهداف المدنيين في غزة جريمة شنيعة واعتداء وحشيا، مؤكدا ضرورة العمل على توفير الحماية لهم".

وتابعت الوكالة في تقريرها: "أكد سمو ولي العهد على أهمية تعزيز الجهود لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد لتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم".

ويأتي تصريحات الأمير محمد بن سلمان في الوقت الذي تستمر فيه الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد العملية التي نفذتها الأخيرة داخل إسرائيل في السابع من الشهر الجاري وأطلقت عليها اسم "طوفان الأقصى" والرد الإسرائيلي باستهداف معاقل الحركة في قطاع غزة بعملية أطلقت عليها اسم "السيوف الحديدية".