الصراع الفلسطيني - الإسرائيليالصراع الفلسطيني - الإسرائيلي

الصحة في غزة ترفع عدد القتلى بالقطاع لأكثر من 3500 قتيلا

الشرق الأوسط
نشر
دقيقة قراءة
شاهد مقاطع فيديو ذات صلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قتل أكثر من 3500 شخص وأصيب أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" لحماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، داخل إسرائيل ورد الأخيرة باستهداف معاقلها في القطاع.

جاء تحديث أعداد القتلى والجرحى هذا في بيان، الخميس، لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة والتي تسيطر عليها حماس.

ودمرت الغارات الجوية مجمعا سكنيا بأكمله في منطقة خان يونس بغزة، الخميس، وفقا للمدير العام لمستشفيات غزة ومدير مركز الناصر الطبي في جنوب مدينة غزة، الدكتور محمد زقوت.

وقال زقوت في تصريح لـCNN: "تم استهداف وتدمير مبنى سكني كامل في المدينة بغارات جوية صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً من عائلات المجايدة والبطة وفارس في خان يونس، وفقد 25 آخرين تحت الأنقاض".

قد يهمك أيضاً

حلفاء بايدن في الشرق الأوسط يتجاهلونه مع غليان العالم العربي بسبب انفجار مستشفى غزة

تابعونا عبر

© 2023 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.