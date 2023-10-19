الصحة في غزة ترفع عدد القتلى بالقطاع لأكثر من 3500 قتيلا

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دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قتل أكثر من 3500 شخص وأصيب أكثر من 12 ألف شخص في قطاع غزة منذ عملية "طوفان الأقصى" لحماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول، داخل إسرائيل ورد الأخيرة باستهداف معاقلها في القطاع.

جاء تحديث أعداد القتلى والجرحى هذا في بيان، الخميس، لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة والتي تسيطر عليها حماس.

ودمرت الغارات الجوية مجمعا سكنيا بأكمله في منطقة خان يونس بغزة، الخميس، وفقا للمدير العام لمستشفيات غزة ومدير مركز الناصر الطبي في جنوب مدينة غزة، الدكتور محمد زقوت.

وقال زقوت في تصريح لـCNN: "تم استهداف وتدمير مبنى سكني كامل في المدينة بغارات جوية صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل 13 شخصاً من عائلات المجايدة والبطة وفارس في خان يونس، وفقد 25 آخرين تحت الأنقاض".