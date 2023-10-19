هل يتدخل حزب الله في الحرب بين إسرائيل والفصائل في غزة؟ مروان المعشّر يجيب

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – قدرت الاستخبارات الأمريكية أنه من المحتمل أن يكون هناك ما بين 100 إلى 300 شخص قتلوا في الانفجار في المستشفى الأهلي المعمداني في غزة، وفقا لتقييم استخباراتي مرفوعة عنه السرية حصلت عليه CNN.

ويشير التقييم إلى أن الاستخبارات الأمريكية "لم تُلاحظ سوى أضرارًا هيكلية طفيفة في المستشفى"، مع عدم وجود أضرار ملحوظة في مبنى المستشفى الرئيسي وعدم وجود حفر جراء سقوط الصاروخ.

وجاء في التقييم: "ما زلنا نقوم بتقييم الأرقام المحتملة للضحايا وقد يتطور تقييمنا، لكن هذا العدد من القتلى لا يزال يعكس خسارة مذهلة في الأرواح".

وأردفت الاستخبارات في تقييمها: "إن الولايات المتحدة تأخذ على محمل الجد مقتل جميع المدنيين، وتعمل بشكل مكثف لمعالجة الأزمة الإنسانية في غزة".

ويضيف التقييم غير السري المزيد من التفاصيل إلى التقييم الأولي الذي أصدرته أجهزة الاستخبارات الأمريكية الأربعاء بأن إسرائيل لم تكن مسؤولة عن الهجوم على المستشفى.

ويستمر العمل للتأكد مما إذا كان الانفجار قد نتج عن إطلاق صاروخ فاشل من جانب حركة الجهاد الإسلامي، حسبما جاء في التقييم.