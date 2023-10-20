بعد كلمات بايدن حول "الحدود" في الرد الإسرائيلي.. صحفي لـCNN: هل سيُتبع نصائحه بشأن ضبط النفس بأفعال؟

(CNN)-- ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الخميس، أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أجرى سلسلة من الاتصالات الهاتفية مع القادة العرب والإسرائيليين، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة منع الحرب في غزة من أن تتحول إلى صراع إقليمي.

وقال المتحدث باسم الوزارة بات رايدر إن أوستن تحدث مع رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد، و أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، و وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان لـ"تأكيد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل، والتأكيد على أهمية حماية المدنيين".

وأضاف رايدر: "لقد شدد مرة أخرى على أن أي دولة أو أي مجموعة تفكر في محاولة الاستفادة من الوضع في إسرائيل لمحاولة توسيع الصراع يجب أن تفكر مرتين وألا تشك في تصميم الولايات المتحدة".

كما ذكر المتحدث أن وزير الدفاع الأمريكي تحدث مع نظيره الإسرائيلي، يوآف غالانت، الذي تحدث معه بشكل متكرر منذ بدء الحرب.

وقال رايدر إن "هدفنا هو تجنب أي توسع إقليمي للصراع الإسرائيلي مع حماس، لكننا مستعدون للدفاع عن شركائنا ومصالحنا، وسنتحرك للقيام بذلك".