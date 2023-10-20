إسرائيل تؤكد اعتقال حسن يوسف المتحدث باسم حماس في الضفة الغربية

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(CNN)-- اعتقلت السلطات الإسرائيلية، المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، حسن يوسف، الخميس، خلال مداهمات نفذتها إسرائيل في أنحاء الضفة الغربية.

وقال جهاز الأمن الإسرائيلي "الشاباك"، لشبكة CNN يوم الجمعة، إن يوسف اعتقل "للاشتباه في أنه يعمل بالنيابة عن حماس".

ويشار إلى أن يوسف، شخصية سياسية فلسطينية بارزة، يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم "حماس" في الضفة الغربية ويشغل مقعدًا في المجلس التشريعي الفلسطيني.

وذكرت شبكة CNN في وقت سابق أنه يعتقد أن يوسف كان من بين أكثر من 60 عضوا في حماس اعتقلتهم إسرائيل في مداهمات عبر الضفة الغربية، وهي الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل والتي تنعكس فيها بشكل متزايد تأثيرات القتال في غزة.

ويذكر أن القوات الإسرائيلية اعتقلت يوسف في عدة مناسبات وقضى ما مجموعه 24 عامًا في السجون الإسرائيلية بتهم مختلفة مثل التحريض، ودخول القدس دون إذن، ولأنه عضو في حركة حماس.

وظهر يوسف بشكل منتظم في وسائل الإعلام الدولية، وقال هذا الأسبوع لصحيفة The Globe and Mail الكندية إنه يعتقد أن حماس ستكون مستعدة لإطلاق سراح ما يقدر بنحو 200 رهينة تحتجزهم إذا وافقت إسرائيل على وقف إطلاق النار لمدة 24 ساعة للسماح بدخول المساعدات إلى غزة.