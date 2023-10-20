مدمرة أمريكية تعترض عدة صواريخ قرب سواحل اليمن.. إليك ما نعرفه حتى الآن

مروان المعشّر لـCNN: أخشى أن تستمر دائرة العنف إذا لم ينته الاحتلال

(CNN)— دخلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الـ14، الجمعة، مع توجه الأنظار إلى مظاهرات محتملة بأعقاب صلاة الجمعة في مدن وعواصم عربية وعالمية في الوقت الذي تستمر فيه الضربات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات:

منأمام مستشفى الشفاء في غزة في الـ15 من أكتوبر الجاري Credit: DAWOOD NEMER/AFP via Getty Images)

- قالت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، إن المنشأة الطبية الرئيسية في غزة، مستشفى الشفاء، لديها ما يكفي من الوقود لتشغيل مولداتها لمدة 24 ساعة فقط.

دخان ونيران تتصاعد من مبنى بعد انفجار في رفح جنوب قطاع غزة في 19 أكتوبر 2023 Credit: MOHAMMED ABED/AFP via Getty Images)

- يقول خبراء الأمم المتحدة المستقلون إن حصار غزة "أدى إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، لافتين إلى "مخاوف إنسانية وقانونية خطيرة بشأن تشديد إسرائيل حصارها المستمر منذ 16 عاما على القطاع وسكانه واحتلالها الطويل الأمد، مما يحرم 2.2 مليون شخص من الغذاء الأساسي والوقود والمياه والكهرباء والدواء"، بحسب ما ذكره مكتب حقوق الإنسان، الخميس، في بيان صحفي.

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- ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين بشكل مباشر تقديم الدعم للحربين في إسرائيل وأوكرانيا، وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من سفر الرئيس إلى تل أبيب والتوسط في اتفاق بشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

صورة أرشيفية لمدمرة تابعة للبحرية الأمريكية (الصورة تعبيرية وليست المقصودة في التقرير) Credit: Mass Communication Specialist Seaman David Flewellyn/U.S. Navy via Getty Images)

- كشف مسؤولان أمريكيان، لشبكة CNN، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في الشرق الأوسط اعترضت عدة مقذوفات بالقرب من ساحل اليمن، الخميس.