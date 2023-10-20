(CNN)— دخلت الحرب بين الإسرائيليين والفلسطينيين يومها الـ14، الجمعة، مع توجه الأنظار إلى مظاهرات محتملة بأعقاب صلاة الجمعة في مدن وعواصم عربية وعالمية في الوقت الذي تستمر فيه الضربات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، وفيما يلي نستعرض لكم آخر التطورات:
- قالت منظمة أطباء بلا حدود، الخميس، إن المنشأة الطبية الرئيسية في غزة، مستشفى الشفاء، لديها ما يكفي من الوقود لتشغيل مولداتها لمدة 24 ساعة فقط.
- يقول خبراء الأمم المتحدة المستقلون إن حصار غزة "أدى إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، لافتين إلى "مخاوف إنسانية وقانونية خطيرة بشأن تشديد إسرائيل حصارها المستمر منذ 16 عاما على القطاع وسكانه واحتلالها الطويل الأمد، مما يحرم 2.2 مليون شخص من الغذاء الأساسي والوقود والمياه والكهرباء والدواء"، بحسب ما ذكره مكتب حقوق الإنسان، الخميس، في بيان صحفي.
- ناشد الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمريكيين بشكل مباشر تقديم الدعم للحربين في إسرائيل وأوكرانيا، وتأتي هذه التصريحات بعد يوم واحد من سفر الرئيس إلى تل أبيب والتوسط في اتفاق بشأن المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.
- كشف مسؤولان أمريكيان، لشبكة CNN، أن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تعمل في الشرق الأوسط اعترضت عدة مقذوفات بالقرب من ساحل اليمن، الخميس.