هاجم حكاما عرب.. الفلسطيني كمال الخطيب يثير ضجة بخطبة الجمعة

محمد اشتية لـCNN عن تصاعد العنف في غزة: يجب إدانة قتل كل مدني وإنسان لا يستحق الموت

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من خطبة الجمعة التي ألقاها الفلسطيني، كمال الخطيب، وسط انتقادات بعد مهاجمته حكاما عرب دون التطرق لذكر أسماء وذلك على خليفة الأحداث بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة.

وقال الخطيب في مقطع الفيديو المتداول: "الغربيون حلفاء إسرائيل التاريخيين ماذا نتوقع منهم.. لكن أن يكون عرب أن يكون مسلمون أن يكون حكام أن يكون زعماء أن يكون أصحاب جلالة أصحاب فخامة أصحاب سمو كل هؤلاء منخرسون جُبن وخوف لا وتواطؤ ويتمنوا كما تمنى رابين لو أن كل قضية فلسطين يناموا ويصبحوا ما يلاقوها ابتلعها البحر ولا ابتلعها المحيط.."

وتابع الخطيب قائلا: "لماذا نلوم أمريكا وبريطانيا؟ ألم يقل الشاعر لا تلوموا الذئب في عدوانه إي يكن راعي عدو الغنم، لا تلوموا الذئب في عدوانه إذا كان الراعي عدو غنماته ليش نلوم الذيب؟ ليش؟.. هؤلاء لا يرجى منهم خير.."

وأضاف: "نسمع كثيرا ليش ما يعملوش؟ زعماء ومالهم، هؤلاء خشب مسندة هذول ألواح محنطة أموات، هل يرجوا أحد من ميت خيرا؟ ظلك نادي فوق الميت إلى أن تفلس لا يرد عليك ومن يهن يسهل الهوان عليه.."

ويذكر أن تداول تصريحات الخطيب يأتي مع مرور 15 يوما على الهجوم الذي شنه مسلحوا حركة المقاومة الإسلامية "حماس" داخل إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وما تلاه بعد ذلك من رد إسرائيلي قوي باستهداف الحركة في قطاع غزة وسقوط أكثر من 4 آلاف قتيل بالقطاع وفقا لآخر التحديثات الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.