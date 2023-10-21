(CNN)-- تراقب الولايات المتحدة إسرائيل وقراراتها الخاصة بشأن التوقيت والاستراتيجية في حربها مع حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، لكن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، علق على الأمر خلال زيارته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وحكومة الحرب في تل أبيب في وقت سابق من هذا الأسبوع، بحسب مسؤول كبير في الإدارة.

وقال المسؤول لشبكة CNN: "لقد طرح (بايدن) بعض الأسئلة الصعبة" حول ما تم التخطيط له وما هي التأثيرات، مضيفاً: "نحن لا نوجه الإسرائيليين، الجدول الزمني ملكهم - تفكيرهم وتخطيطهم".

وكانت شبكة CNN قد ذكرت، الجمعة، إن الولايات المتحدة وحلفائها يحثون إسرائيل على أن تكوّن استراتيجية وواضحة بشأن أهدافها إذا وعندما تشن غزوا بريا على غزة، محذرين من احتلال طويل الأمد، مع التركيز بشكل خاص على تجنب سقوط ضحايا من المدنيين، وفقا لما قاله مسؤولون أميركيون وغربيون.

وبآخر تحديث، قالت وزارة الداخلية التي تسيطر عليها حركة حماس في غزة، السبت، إن عدد القتلى في الغارات الجوية الإسرائيلية على القطاع خلال الليل وصل إلى 29 شخصا على الأقل في جباليا وشكال غزة.