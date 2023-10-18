(CNN)-- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، الأربعاء، إن الرئيس جو بايدن خلال زيارته إلى إسرائيل سيطرح "أسئلة صعبة" باعتباره "صديقا".

وأضاف كيربي، للصحفيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية في استعراض مسبق لرحلة بايدن، أن "الرئيس الأمريكي سيجتمع أولا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في اجتماع ثنائي، وبعد ذلك، سيتم توسيع هذا الاجتماع ليشمل مسؤولين أمريكيين آخرين ومجلس الوزراء الإسرائيلي".

وتابع جون كيربي: "سيحصل (بايدن) في تلك الاجتماعات،على فكرة من الإسرائيليين حول الوضع على الأرض، والأهم من ذلك، أهدافهم وخططهم ونواياهم في الأيام والأسابيع المقبلة، وسيطرح بعض الأسئلة الصعبة، سيسألهم كصديق حقيقي لإسرائيل".

وعندما سُئل كيربي في وقت لاحق عن ماهية هذه الأسئلة "الصعبة"، قال إنها "لن تكون عدائية بل بروح الصديق الحقيقي والعميق لإسرائيل".

وقال جون كيربي: "سيوضح أننا ما زلنا نريد أن نرى هذا الصراع لا يتسع، ولا يتعمق"، ومن المتوقع أيضًا أن يناقش بايدن احتياجات إسرائيل و"يوضح أننا سنبذل كل ما في وسعنا لتلبية تلك الاحتياجات".

وذكر كيربي أن الرهائن الذين تحتجزهم حركة "حماس" سيكونون أيضًا موضوعا رئيسيا للمناقشة، حيث يسعى بايدن لمعرفة المزيد من نظرائه الإسرائيليين حول "مكانهم، وما هي حالتهم، وما إذا تم نقلهم"، وسيدافع عن وضع إنساني "مستدام" في غزة.

وأضاف: "نريد أن نرى تدفق المساعدات الإنسانية وهي ليست مجرد مساعدة يتم إنجازها - بل نريد أن نراها قادرة على الاستمرار: الغذاء، والمياه، والطاقة الكهربائية، والأدوية، وكل الأشياء التي يحتاجها سكان غزة لذا فإنه سيطرح هذه القضية بشكل واضح للغاية"، مضيفًا أن المبعوث الخاص ديفيد ساترفيلد يعمل مع نظيريه الإسرائيلي والمصري.

وتابع: "في وقت لاحق من الأربعاء، سيلتقي بايدن ببعض العائلات المتضررة من أعمال العنف التي وقعت الأسبوع الماضي، بما في ذلك بعض الذين فقدوا أحباءهم في إسرائيل، وبعضهم ما زالوا لا يعرفون مصير أحبائهم، وبعض أفراد الأسرة هؤلاء لديهم أحباء محتجزون كرهائن، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح على الفور ما إذا كانوا أمريكيين".

وأوضح جون كيربي أن بايدن سيدلي بايدن بتصريحات في تل أبيب، ومن المتوقع أيضًا أن "يتحدث مباشرة" مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وعلى الرغم من إلغاء رحلة بايدن إلى عمان، الأردن، فمن المتوقع أن يتحدث بايدن مع القادة في المنطقة مساء الأربعاء عند عودته إلى واشنطن.

وقال: "الرئيس يعتزم التحدث مع كل من رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على متن رحلة العودة".