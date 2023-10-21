سامح شكري يوضح لـCNN الوضع عند معبر رفح وسبب عدم دخول المساعدات إلى غزة.. ماذا قال؟

(CNN)-- دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في بيان له السبت، إلى بقاء معبر رفح مفتوحًا "لتمكين استمرار حركة المساعدات الضرورية لسلامة شعب غزة".

ووجه بلينكن الشكر إلى مصر وإسرائيل والأمم المتحدة للمساعدة في تسهيل قافلة مكونة من 20 شاحنة تنقل المساعدات الإنسانية إلى غزة، التي بدأ ما لديها من الغذاء والمياه والإمدادات الطبية على النفاد. وأضاف أن المعبر يجب أن يظل مفتوحًا وأن الولايات المتحدة "ستؤكد على أهمية الالتزام بقانون الحرب".

وأضاف بلينكن: "يجب حماية حياة المدنيين، ويجب أن تصل المساعدة بشكل عاجل إلى المحتاجين. سنواصل العمل بشكل وثيق مع الشركاء في المنطقة للتأكيد على أهمية الالتزام بقانون الحرب، ودعم أولئك الذين يحاولون الوصول إلى بر الأمان أو تقديم المساعدة، وتسهيل الوصول إلى الغذاء والماء والرعاية الطبية والمأوى. المواطنين أينما كانوا في غزة".

وقال بلينكن أيضًا إن الولايات المتحدة ستواصل العمل على إخراج المواطنين الأمريكيين بأمان من غزة.

يوم السبت، دخلت أول قافلة مساعدات، نظمتها مجموعة من المنظمات غير الحكومية المصرية، إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر. جاء ذلك بعد أسبوع من المفاوضات الشاقة حول الموعد الذي سيتم فيه فتح الحدود، الي تسيطر عليها مصر من جهة وحماس من جهة أخرى.