هل إسرائيل احترمت قوانين الحرب في غزة؟.. وزير خارجية أمريكا يرد

الشرق الأوسط
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(CNN) -- رد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الجمعة، على سؤال طرح عليه في مؤتمر صحفي بشأن ما إذا كان يعتقد أن إسرائيل احترمت قوانين الحرب في غزة، بقوله: "سيكون هناك متسع من الوقت لإجراء تقييمات حول كيفية إجراء هذه العمليات".

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وأكد بلينكن على دعم "حق إسرائيل في للدفاع عن نفسها"، وشدد على أنها يجب أن تسعى إلى تقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وأضاف: "لقد كنا واضحين للغاية أيضا أن الطريقة التي تقوم بها إسرائيل بهذا الأمر مهمة، ومن المهم أن تتم العمليات وفقا للقانون الدولي والقانون الإنساني وقانون الحرب حسب الاقتضاء، وأن يتم بذل كل ما في وسعنا لتقليل الخسارة في أرواح المدنيين".

وذكر: "يمكنني فقط أن أقول من جانب الولايات المتحدة إن هذا لا يزال مهما بالنسبة لنا، ومرة أخرى، هذا ما يميزنا، ويميز إسرائيل، عن الجماعات الإرهابية مثل حماس، التي ليس لديها أي اهتمام على الإطلاق بحياة البشر الأبرياء فحسب، بل إنها تستخدم عمدا حياة البشر الأبرياء للاختباء خلفها، واستخدامها حرفيا تماما كدروع بشرية".

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