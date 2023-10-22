نشر الأحد ، 22 أكتوبر / تشرين الأول 2023

القدس (CNN)-- قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، إن مقاتلي حماس اشتبكوا مع القوات الإسرائيلية داخل قطاع غزة، فيما يبدو أنها واحدة من المناوشات الأولى بين الجانبين على الأرض داخل القطاع منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأعلنت حماس أن مقاتليها دمروا جرافتين عسكريتين إسرائيليتين ودبابة في كمين، مما أجبر القوات الإسرائيلية على التراجع إلى إسرائيل دون مركباتهم.

وقالت كتائب القسام عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن "جنود القوة (الصهيونية) الذين سقطوا في كمين خان يونس خرجوا من مركباتهم، ولاذوا بالفرار شرق السياج الحدودي سيرًا على الأقدام".

من جانبه، اكتفى الجيش الإسرائيلي بالقول إن "أعيرة نارية أُطلقت على جنود الجيش الإسرائيلي، الذين كانوا يعملون غرب السياج الأمني في قطاع غزة، في منطقة كيسوفيم".

وأضاف الجيش أن "دبابة تابعة للجيش الإسرائيلي، قصفت الخلية الإرهابية التي أطلقت النار على الجنود".

ويقع كيبوتس كيسوفيم، في إسرائيل، شرق مدينة خان يونس في قطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي لشبكة CNN عبر الهاتف أن قواته كانت تعمل داخل غزة خلال الحادث.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعلن فيها الجيش الإسرائيلي أنه قام بعمليات داخل غزة منذ هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.