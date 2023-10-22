رئيس الأركان الإسرائيلي يخاطب قادة لواء جولاني عن دخول غزة.. ماذا قال؟

(CNN)-- صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، لقادة لواء جولاني بالجيش الإسرائيلي، السبت، أن الجيش سيبدأ عملية للقضاء على حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

قال هاليفي في تصريحاته: "سندخل قطاع غزة.. سنشرع في مهمة عملية ومهنية لتدمير نشطاء حماس والبنية التحتية"، مضيفا أنه عندما يدخل الجيش الإسرائيلي غزة، فإنه "سيضع في اعتباره" الصور التي حدثت في 7 أكتوبر خلال هجوم حماس الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 1400 شخص في إسرائيل.

وتابع قائلا إن غزة معقدة ومزدحمة لكن الجيش الإسرائيلي يستعد، وأضاف: "كل قدرات الجيش الإسرائيلي ستكون معكم في تلك المناورة، كونوا جريئن وبهذه العقلية، وكونوا مصممين للغاية، وامنحوا جنودكم الثقة".

ونشر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، صورا ومقاطع فيديو من كلمة رئيس الأركان بتدوينة على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) قائلا بتعليق: " رئيس الأركان لقادة لواء جولاني: سندخل إلى قطاع غزة، سنخوض مهمة عملياتية بهدف القضاء على العناصر التابعة لحماس وستنذكر في أذهاننا كذلك صور ومشاهد الذين سقطوا في يوم السبت قبل أسبوعين. غزة معقدة، غزة مكتظة، العدو يحضّر الكثير من الأشياء فيها لكننا نحضّر له أيضًا. وترافقنا في المناورة البرية كافة قدرات جيش الدفاع. كونوا جريئين بهذا التفكير. كونوا عازمين للغاية، وانقلوا الشعور بالثقة البالغة لجنودكم هذه الروح ستحقق النصر".