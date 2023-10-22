أدلة يقدمها تحليل CNN لصور وفيديو انفجار مستشفى المعمداني في غزة

(CNN)-- في الأيام التي تلت الانفجار الذي وقع في المستشفى الأهلي المعمداني المكتظ في غزة، والذي أسفر عن مقتل مئات الفلسطينيين وسط تبادل الاتهامات بين المسلحين الفلسطينيين والحكومة الإسرائيلية حول المسؤولية، لكن تحليل الصور واللقطات المتاحة للجمهور بدأ في تقديم بعض الأدلة حول سبب الانفجار.

قامت CNN بمراجعة العشرات من مقاطع الفيديو المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تم بثها على الهواء مباشرة وتم تصويرها من قبل صحفي مستقل يعمل لدى CNN في غزة، بالإضافة إلى صور الأقمار الصناعية، لتجميع ما حدث بأكبر قدر ممكن من التفاصيل.

وبدون القدرة على الوصول إلى الموقع وجمع الأدلة من الأرض، لا يمكن التوصل إلى نتيجة نهائية. لكن تحليل CNN يشير إلى أن صاروخًا أطلق من داخل غزة انشطر في الجو، وأن الانفجار الذي وقع في المستشفى كان نتيجة سقوط جزء من الصاروخ على مجمع المستشفى.

وقال خبراء الأسلحة والمتفجرات الذين لديهم عشرات السنوات من الخبرة في تقييم أضرار القنابل، والذين راجعوا الأدلة المرئية، لشبكة CNN، إنهم يعتقدون أن هذا هو السيناريو الأكثر ترجيحًا –رغم أنهم يحذرون من أن عدم وجود بقايا ذخيرة أو شظايا من مكان الحادث يجعل من الصعب التأكد. واتفق الجميع على أن الأدلة المتاحة عن الأضرار في الموقع لا تتفق مع الغارة الجوية الإسرائيلية.

وتقول إسرائيل إن "خطأ بصاروخ" أطلقته حركة الجهاد الإسلامي هو الذي تسبب في الانفجار، وهو ادعاء قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن المخابرات الأمريكية تدعمه، في حين قال متحدث باسم مجلس الأمن القومي في وقت لاحق إن تحليل الصور الملتقطة من السماء، والرصد والمعلومات مفتوحة المصدر تشير إلى أن إسرائيل "غير مسؤولة".

ومع ذلك، يتهم المسؤولون الفلسطينيون والعديد من القادة العرب إسرائيل بقصف المستشفى وسط غاراتها الجوية المستمرة في غزة. وقد نفت حركة الجهاد الإسلامي (أو الجهاد الإسلامي في فلسطين) – وهي جماعة منافسة لحماس – مسؤوليتها.

اقرأ تحليل CNN الكامل (بالانجليزية) هنا