(CNN)-- حذّر مسؤول كبير من أن إمدادات الوقود التابعة للأمم المتحدة في غزة ستنفد خلال ثلاثة أيام، مشددًا على ضرورة السماح بدخول الإمدادات إلى القطاع المحاصر.

وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في بيان الأحد: "في غضون ثلاثة أيام، سينفد الوقود لدى الأونروا، وهو أمر بالغ الأهمية لاستجابتنا الإنسانية في جميع أنحاء قطاع غزة".

وأضاف لازاريني: "بدون وقود، لن تكون هناك مياه، ولن تكون هناك مستشفيات ومخابز عاملة. وبدون وقود، لن تصل المساعدات إلى العديد من المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها. وبدون وقود، لن تكون هناك مساعدات إنسانية".

وقالت سلطات الحدود المصرية إن 20 شاحنة مساعدات تمكنت من العبور عبر معبر رفح من مصر إلى غزة، السبت، سلّمت الغذاء والماء والأدوية والإمدادات الطبية ولكن بدون الوقود.

وشدد لازاريني على أن الأونروا، باعتبارها "أكبر جهة فاعلة إنسانية في قطاع غزة"، بدون وقود، غير قادرة على "مساعدة سكان غزة الذين تتزايد احتياجاتهم كل ساعة".

وأضاف أن "الأونروا تستضيف حاليًا أكثر من نصف مليون شخص من بين حوالي مليون نازح في مختلف أنحاء قطاع غزة".

وتابع لازاريني: "أدعو كافة الأطراف وأصحاب النفوذ عليهم بالسماح على الفور بدخول إمدادات الوقود إلى قطاع غزة وضمان استخدام الوقود بشكل صارم لمنع انهيار الاستجابة الإنسانية".

وعلى الرغم من ترحيبه بقافلة السبت إلى غزة، فقد شدد على أن الإمدادات التي تم تسليمها "بعيدة عن أن تكون كافية"، مشددًا على أنه "لكي تكون ذات معنى، تحتاج غزة إلى خط إمداد إنساني متواصل وموسع".