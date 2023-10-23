أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة CNN، إنه لن يكون هناك "وقف لإطلاق النار" في غزة، وسط الجهود الأمريكية والقطرية لإطلاق سراح أكثر من 200 رهينة تحتجزهم حركة حماس هناك.

وقال المسؤول لقناة CNN، ماثيو تشانس، إنهم "ليسوا على علم" بالدعوات الأمريكية لتأجيل العملية البرية في غزة، وأشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة تريدان إطلاق سراح جميع الرهائن "في أسرع وقت ممكن".

وأضاف المسؤول: "نحن جميعًا على نفس الصفحة فيما يتعلق بضرورة تفكيك هؤلاء المتوحشين".

لكن المسؤول أضاف أنه "لا يمكن السماح للجهود الإنسانية بالتأثير على مهمة تفكيك حماس".

ووافقت إسرائيل على طلب الولايات المتحدة للسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، "على الرغم من أن ذلك لم يحظ بشعبية في إسرائيل"، كما قال المسؤول لشبكة CNN.

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، إن إدارة بايدن تتحدث مع الحكومة الإسرائيلية "بشكل منتظم" بشأن الوضع في غزة.

وأضاف بلينكن: "كلانا يريد التأكد من أن العديد من الرهائن الذين تم احتجازهم سيعودون إلى ديارهم، ولهذا السبب نعمل على ذلك، كما قلت، في كل دقيقة تقريبًا من اليوم".

واعتبر بلينكن أن هذه هي القرارات التي يتعين على إسرائيل اتخاذها، مضيفًا "يمكننا أن نقدم أفضل نصائحنا، وأفضل تقييمنا، مرة أخرى، حول كيفية قيامهم بذلك وأيضًا أفضل السبل لتحقيق النتائج التي يسعون إليها".