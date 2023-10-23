أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، في مؤتمر صحفي مع نظيرته الجنوب إفريقيية ناليدي باندور في طهران، الأحد، إن منطقة الشرق الأوسط تشبه "برميل بارود".

وقال عبد اللهيان، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل: "إن أي سوء تقدير في استمرار الإبادة الجماعية والتهجير القسري يمكن أن يكون له عواقب خطيرة ومريرة، سواء في المنطقة أو على دعاة الحرب".

كما حذر وزير الخارجية الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل من أنه "إذا لم تتوقف الجرائم ضد الإنسانية على الفور، فهناك احتمال أن تخرج المنطقة عن السيطرة في أي لحظة".