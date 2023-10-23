مقتل جندي إسرائيلي - أمريكي بهجوم صاروخي قرب الحدود اللبنانية

الشرق الأوسط
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(CNN)-- قُتل الجندي الإسرائيلي- الأمريكي الجنسية عُمير بالفا، البالغ من العمر 22 عامًا، الجمعة، على الحدود الشمالية مع لبنان، بنيران صاروخ مضاد للدبابات أثناء خدمته، وفقا لبيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وتم استدعاء عمير المواطن الإسرائيلي- الأمريكي، من روكفيل بولاية ماريلاند للخدمة في الجيش الإسرائيلي، الأسبوع الماضي فقط، بحسب بيان صادر عن الاتحاد اليهودي في واشنطن الكبرى.

وجاء في بيان من مدرسة "تشارلز إي سميث" اليهودية النهارية التي تخرجت منها بالفا مؤخرًا: "كان عمير مدافعًا بلا خجل عن دولة إسرائيل. لقد كان طالبا محبوبا التحق بـCESJDS منذ سن السابعة وحتى تخرجه من المدرسة الثانوية".

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وكان عمير بالفا رقيبًا احتياطيًا في سلاح المدفعية، وفقًا للجيش الإسرائيلي. وكان واحدًا من أكثر من 300 ألف جندي احتياطي تم استدعاؤهم بعد هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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