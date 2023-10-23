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لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان له الاثنين، أن جنودًا إسرائيليين يشاركون في تدريبات لتحسين "استعدادهم وقدراتهم للعمليات البرية" في غزة.

وجاء في البيان أن "جنود الجيش الإسرائيلي في الخدمة الإلزامية والاحتياطية يقومون بإجراء مجموعة متنوعة من التدريبات من أجل تحسين جاهزية القوات وقدراتها للعمليات البرية في قطاع غزة".

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن "الجنود والقادة" كانوا "يتدربون في فرق قتالية" تضم قوات من سلاح المشاة الإسرائيلي وسلاح المدرعات ووحدات أخرى.

حشدت إسرائيل القوات والمؤن العسكرية على حدود غزة واستدعت 300 ألف جندي احتياط تحسبًا لتوغل عسكري محتمل في القطاع.